Sanità, allarme del Cnel: 4,5 mln di italiani rinunciano alle cure

Nel 2023 circa 4,5 milioni di persone rinunciano a prestazioni sanitarie per problemi economici, problemi di offerta (lunghe liste di attesa) o difficoltà a raggiungere i luoghi di erogazione del servizio. Si tratta del 7,6 per cento della popolazione italiana, contro il 7 per cento del 2022 e al 6,3 per cento del 2019, anno pre-pandemico. È quanto evidenzia il Cnel nella Relazione 2024 sui servizi pubblici, presentata lo scorso ottobre. Vi è stata, quindi, una tendenza al peggioramento, a prescindere dall’eccezionalità del 2021, quando le conseguenze legate al Covid-19 fecero incrementare il valore fino all’11 per cento. La quota di cittadini che ha rinunciato a visite mediche (escluse odontoiatriche) o ad accertamenti sanitari è massima nella fascia di età 55-59 anni (11,1 per cento), è più bassa ma comunque elevata tra gli anziani di 75 anni e più (9,8 per cento) e minima tra i bambini fino ai 13 anni (1,3 per cento). Emerge uno svantaggio delle donne, con il 9 per cento contro il 6,2 per cento degli uomini.

La quota più alta di rinuncia si registra al Centro (8,8 per cento), mentre nel Mezzogiorno è pari al 7,7 per cento e al Nord al 7,1 per cento. Il dato peggiore è in Sardegna con un valore pari al 13,7 per cento, seguita dal Lazio (10,5 per cento) e dalle Marche (9,7 per cento). All’opposto si collocano il Friuli-Venezia Giulia, le PA di Bolzano e Trento, Emilia Romagna, Toscana e Campania con valori inferiori al 6 per cento. Le rinunce per motivi economici sono rimaste sostanzialmente stabili tra 2019 (4,3 per cento) e 2023 (4,2 per cento) e sono passate in secondo piano negli anni del Covid-19 (circa 2,9 per cento). Invece sono aumentate in maniera significativa le rinunce dovute alle lunghe liste di attesa, passate negli stessi anni dal 2,8 per cento nel 2019 al 3,8 per cento nel 2022 e al 4,5 per cento nel 2023. Queste dinamiche sono influenzate dall’esperienza del Covid-19, che ha costituito una barriera all’accesso ai servizi sanitari sia nel 2020 (il 4,9 per cento della popolazione ha dichiarato almeno una rinuncia per tale motivo), che nel 2021 (5,9 per cento) e le cui conseguenze sono scemate nel 2022 (1,2 per cento) e si sono esaurite nel 2023 (0,1 per cento).