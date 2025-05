Sanità, allarme di De Luca: Mancano i medici. Subito retribuzioni adeguate

“C’è un problema salariale in generale in Italia, ma c’è un problema retributivo che riguarda il personale medico. Noi non possiamo avere figure professionali impegnate, in maniera stressante, sottoposte ad aggressioni, immaginando di non avere un livello retributivo adeguato. Non è possibile. La prima cosa per la quale dobbiamo combattere è questa”. Lo afferma il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, parlando, a Città della Scienza, in occasione della cerimonia del giuramento di Ippocrate di 572 neolaureati in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria. Il governatore spiega che bisogna avere “innanzitutto un aumento generale di retribuzioni e anche una differenziazione rispetto all’impegno di chi è chiamato a lavorare nei pronto soccorso. Bisogna – chiede ancora De Luca – modificare l’età pensionabile, perché è un lavoro stressante: lo facciamo per chi lavora nelle fonderie, allora facciamolo anche per chi lavora nel pronto soccorso. Può andare in pensione due anni prima, perché è evidente che è sottoposto a una tensione straordinaria”. Una situazione “difficilissima” riguarda anche “le specializzazioni per l’emergenza: non si iscrive più nessuno, non troviamo i medici. Quando a volte sentite proteste per i pronto soccorso che chiudono… Non ci sono i medici, non li abbiamo. Dovremmo chiudere i pronto soccorso al Cardarelli, all’Ospedale del Mare, al Ruggi”. Questa la proposta del presidente della Regione Campania: “le scuole di specializzazione devono prevedere una retribuzione piena per i giovani medici”. Ancora, “mancano radiologi, mancano anestesisti, in alcune branche noi non abbiamo il personale. Dobbiamo creare un motivo di interesse in più altrimenti non ce la faremo”.