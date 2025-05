Sanità, allarme radioterapia: l’Italia rischia di rimanere senza specialisti

“Senza un intervento immediato sul fronte della formazione universitaria, l’Italia rischia di non avere abbastanza radioterapisti per garantire cure oncologiche adeguate nei prossimi anni”. È l’allarme lanciato nel corso del convegno “Il futuro della radioterapia: formazione, ricerca e innovazione”, organizzato dall’Intergruppo Parlamentare Oncologia: prevenzione, ricerca e innovazione, presieduto dalla senatrice Tilde Minasi. Per Marco Krengli, direttore della UOC di Radioterapia dell’Istituto Oncologico Veneto Irccs e presidente di Airo “in Italia ci sono oggi poco più di 1.000 radio-oncologi in attività, un numero ampiamente insufficiente rispetto al fabbisogno reale”. “E la situazione è destinata a peggiorare – aggiunge – se non si interverrà rapidamente per rendere questa specializzazione più attrattiva nei percorsi universitari e nelle scuole di specializzazione”. Per Tilde Minasi “serve un impegno concreto delle istituzioni per colmare le disparità territoriali, investire nella formazione dei medici e ampliare l’accesso anche a tecnologie come la protonterapia, che oggi potrebbe giovare a circa 20mila pazienti l’anno ma è disponibile solo in pochi centri”.