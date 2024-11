Sanità: all’ospedale Cardarelli nuova area per i codici arancione

Dal lunedì prossimo il Pronto soccorso del Cardarelli potrà contare sulla rinnovata sala per i codici arancioni: circa 200 metri quadrati ristrutturati e ripensati per accogliere i pazienti che presentano una condizione di urgenza indifferibile, un rischio di rapida compromissione di una o più funzioni vitali. I lavori in quest’area erano partiti ad inizio settembre e sono stati portati avanti senza interrompere le attività assistenziali del Pronto soccorso. Questa tranche ha fatto seguito ai precedenti interventi che avevano riguardato l’area di arrivo dei mezzi di soccorso, la zona pretriage, la zona accoglienza esterna, gli ambienti dedicati a codici verdi e all’ambulatorio di ortopedia. L’intera attività di ristrutturazione ha preso il via a marzo 2023 e tutti gli interventi sono stati diluiti nel tempo, così da far convivere le attività assistenziali con quelle di rifunzionalizzazione e riqualificazione degli spazi. Dice Antonio d’Amore, direttore generale dell’Aorn Cardarelli: «Il completamento dei lavori nelle aree di assistenza del Pronto soccorso è per noi un grande risultato. Non è stato semplice far convivere le attività del cantiere con quelle dell’assistenza, ma siamo riusciti grazie alla collaborazione di operatori, pazienti e tecnici. Oggi il Pronto soccorso può contare su un’area di prima emergenza moderna e rispondente ai bisogni assistenziali della popolazione. Avere degli spazi pensati per garantire efficienza, sicurezza e comfort ai pazienti è essenziale per poter assicurare un servizio migliore. Ringrazio i medici, gli infermieri e gli Oss per la pazienza e la competenza dimostrata nel saper gestire al meglio l’assistenza anche in una condizione non ottimale; ringrazio i tecnici per aver saputo portare avanti i lavori, rispettando i tempi di intervento; ma, soprattutto, ringrazio i pazienti che hanno mostrato pazienza, comprendendo che il valore della ristrutturazione che abbiamo portato avanti». I lavori complessivi di ristrutturazione del Pronto soccorso hanno interessato circa 600 metri quadrati, nei prossimi mesi si lavorerà ad interventi di ammodernamento di corridoi e aree di passaggio, così da ultimare anche la zona di collegamento tra l’area di emergenza e gli altri reparti del padiglione.