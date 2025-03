Sanità, anoressia e bulimia, emergenza in Campania: in aumento i casi tra gli adolescenti

Anoressia, bulimia e binge eating disorder colpiscono sempre piu’ giovani in Campania, con un numero crescente di casi tra adolescenti sotto i 14 anni. Oltre 1.600 pazienti sono stati presi in carico dalla Rete Assistenziale Pubblica regionale per i Disturbi dell’Alimentazione, con 586 casi di anoressia, 348 di bulimia e 320 di binge eating. Complessivamente, sono state erogate quasi 23mila prestazioni tra visite specialistiche, psicoterapie e consulenze nutrizionali. L’Organizzazione Mondiale della Sanita’ ha inserito i disturbi della nutrizione tra le principali emergenze sanitarie nei giovani, e i dati confermano la crescita del fenomeno. Per rispondere a questa crisi, dal 2019 la Regione Campania ha istituito una Rete Assistenziale pubblica, riducendo la migrazione sanitaria e offrendo percorsi di cura strutturati. Il sistema e’ stato ulteriormente potenziato con l’approvazione della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 21, che rafforza i servizi dedicati. “La Rete ha migliorato l’accesso alle cure e ha permesso di strutturare percorsi assistenziali multidisciplinari”, spiega il Centro di Riferimento Regionale del Dipartimento di Psichiatria dell’Universita’ della Campania L. Vanvitelli, coordinato da Mario Maj, con il supporto di Palmiero Monteleone e Giulio Corrivetti. Nonostante i progressi, restano criticita’: esperti e associazioni di familiari chiedono piu’ Centri Diurni nelle Asl, una seconda struttura residenziale per le aree Nord ed Est della Campania e un rafforzamento della prevenzione nelle scuole. Fondamentale anche il coinvolgimento di medici di base e pediatri, per intercettare precocemente i segnali della malattia e intervenire in tempo. Con il potenziamento della Rete pubblica, la Campania si conferma tra le poche regioni italiane a garantire un modello di assistenza strutturato per i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.