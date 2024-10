Sanità, appello dell’Ordine dei medici: “Interventi concreti o sciopero inevitabile”

(Adnkronos) – “Sono necessari investimenti e interventi concreti per scongiurare questo sciopero” generale dei medici che si prospetta dopo che, alla protesta contro la legge di Bilancio annunciata dai medici dipendenti che hanno indetto uno sciopero nazionale per il 20 novembre, si è unita oggi quella dei medici convenzionati. Lancia un appello alle istituzioni Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo). E’ urgente intervenire, “altrimenti – avverte – la sanità non potrà che fermarsi per un giorno, per evitare di fermarsi per sempre”.

“Apprezziamo l’impegno del ministro Orazio Schillaci, che si è battuto per evitare ulteriori tagli alle risorse e per difendere il Servizio sanitario nazionale e i suoi professionisti”, ribadisce Anelli. “Abbiamo accolto l’invito del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha chiesto la nostra collaborazione per trovare modelli e impiegare al meglio le risorse”. Ora però, chiede, bisogna evitare lo sciopero.