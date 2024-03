Sanità, Bollino RosaArgento 2025-26: avviso OnDa per Rsa e case di riposo

Si è aperto il nuovo Bando Bollino RosaArgento 2025-2026, il riconoscimento che Fondazione Onda attribuisce ogni biennio alle strutture per anziani più virtuose nella gestione dei propri ospiti e delle loro famiglie e caregiver. Da oggi le Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e Case di riposo pubbliche e private, ubicate su tutto il territorio nazionale, potranno candidarsi compilando un questionario su www.bollinirosargento.it. Il Bollino RosaArgento è il riconoscimento che viene assegnato ogni due anni da Fondazione Onda dal 2016.

Tra i requisiti fondamentali richiesti per ottenere questo riconoscimento, non ci sono solo elementi socio-sanitari, come appropriatezza dell’assistenza clinica e specifiche caratteristiche strutturali, ma anche grande attenzione all’umanizzazione dell’assistenza e della cura per garantire agli ospiti una buona qualità di vita. “In una società che invecchia così rapidamente prendersi particolare cura degli anziani ricoverati, sia del loro benessere fisico sia psicofisico, per Fondazione Onda è innegabilmente un impegno morale”, afferma Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda. “Iniziative come questa rappresentano un passo avanti verso la messa in atto di azioni e interventi tempestivi per proteggere i più fragili. L’obiettivo ultimo è quello di fornire alle famiglie uno strumento di orientamento per scegliere il luogo di ricovero più adatto per i propri cari autosufficienti e non, in un momento così delicato. L’esperienza delle edizioni precedenti del Bollino RosaArgento ci ha permesso di portare un contributo concreto alla società e di fissare un punto di partenza per le prossime edizioni. In tal senso, siamo entusiasti di rinnovare il nostro impegno e di annunciare la pubblicazione del Bando Bollino RosaArgento 2025-2026”, aggiunge. Secondo un’indagine realizzata da Fondazione Onda, in collaborazione con l’Advisor Giorgio Fiorentini del Centro di ricerca sulla gestione della salute e dell’assistenza sociale dell’Università Bocconi di Milano, volta a indagare l’impatto socio-economico dell’iniziativa del Bollino RosaArgento, il 91 per cento delle 85 strutture del circuito che hanno risposto al questionario la considera uno stimolo per la crescita e il miglioramento della struttura stessa, così come una gratificazione nei confronti del personale. Ma non solo: il 90 per cento ritiene di contribuire attivamente al benessere della popolazione anziana attraverso l’adesione a questo network. Per Il 71 per cento, inoltre, rappresenta una guida per la scelta della struttura da parte di familiari e caregiver. Infine, quasi tutte le strutture considerano vantaggioso partecipare al Bando dei BRA e raccomanderebbero ad altre realtà di entrare a far parte del network.