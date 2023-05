Sanità, Cgil e associazioni il 24 giugno in piazza

Una manifestazione nazionale sabato 24 giugno a Roma “per la difesa e il rilancio del Servizio sanitario nazionale, pubblico e universale” e del diritto alla salute delle persone e nei luoghi di lavoro. E un’altra manifestazione nazionale a Roma sabato 30 settembre per “la difesa e l’attuazione della Costituzione, contro l’autonomia differenziata e lo stravolgimento della Repubblica parlamentare”. E’ il percorso di mobilitazione che Cgil e una rete di associazioni laiche e cattoliche si preparano a mettere in campo con lo slogan “Insieme per la Costituzione” che “va attuata e non stravolta”: ambiente, diritti, lavoro, salute, pace.