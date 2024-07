Sanità, Ciarambino: La proroga per le graduatorie concorsuali è legge

«È un orgoglio per me annunciare che la proroga di 12 mesi per tutte le graduatorie dei concorsi indetti da Regione e Asl campane è finalmente legge e coinvolge tutte quelle ancora in essere alla data del 1 maggio scorso. L’approvazione dell’aula del Consiglio regionale di un provvedimento che ho fortemente voluto insieme al collega Picarone, rappresenta un grande traguardo, un’opportunità importante per le migliaia di idonei in “lista d’attesa” nelle varie graduatorie concorsuali regionali – dichiara Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e componente del Gruppo Misto – Con questa legge si dà vita ad un’operazione virtuosa in termini di riduzione di costi e tempi per la rapida immissione di personale nella PA e nella sanità regionale per coprire le gravi carenze di organico soprattutto nelle Asl. Molte di queste graduatorie, che erano ormai prossime alla loro scadenza naturale, con questa legge restano “in vita” per altri dodici mesi, dando modo a tanti giovani campani qualificati di restare nella loro terra senza essere costretti a emigrare – aggiunge Ciarambino – Sappiamo tutti molto bene che in una terra come la nostra Campania è vitale dare l’opportunità di un lavoro a chi ha superato un concorso. Vista la lentezza delle procedure nella pubblica amministrazione, due anni di validità delle graduatorie concorsuali spesso si rivelano un termine troppo breve. Sono certa che questa iniziativa incontrerà il sostegno di migliaia di cittadini campani che, dopo tanto studio e sacrificio per superare un concorso, vedono sfumare il sogno di un lavoro che non arriva perché il tempo ha “cancellato” la graduatoria dopo i due anni previsti» conclude Ciarambino.