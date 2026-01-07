Sanità, Confindustria Benevento incontra l’Asl: al centro l’integrazione pubblico-privato

Un confronto 2costruttivo e destinato ad avere un seguito2. È questo, si legge in una nota, l’esito dell’incontro tra il vertice di Confindustria Benevento e la direttrice generale dell’Asl di Benevento, Tiziana Spinosa, svoltosi presso la sede dell’azienda sanitaria.

Al centro del colloquio il tema, sempre più strategico, della collaborazione tra pubblico e privato nel settore sanitario, con un obiettivo dichiarato: migliorare i servizi e l’assistenza ai cittadini attraverso una maggiore integrazione e un raccordo più efficace tra le strutture presenti sul territorio.

Durante l’incontro sono state affrontate anche alcune criticità del comparto sanitario e condivisa la necessità di dare continuità al dialogo. In questa direzione è stato definito un percorso di incontri periodici, dedicati alle diverse tematiche di settore, per monitorare problemi e individuare soluzioni operative.

La sezione Sanità di Confindustria Benevento rappresenta un comparto articolato che comprende ambiti che vanno dalla riabilitazione alla diagnostica, dalle case di cura alle residenze per anziani, dai laboratori alla specialistica, coprendo una parte significativa dell’offerta sanitaria privata del territorio.

Al tavolo del confronto, oltre alla direttrice generale erano presenti il presidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito, il presidente designato Andrea Esposito, il presidente della Sezione Sanità, Stefano Parziale, e la direttrice di Confindustria Benevento, Anna Pezza.