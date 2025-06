Sanità, Conte in aula Camera: destra la munge per armi e piazzare amici

Roma, 25 giu. (askanews) – “Gli italiani continueranno a restare senza cure: 48 miliardi in meno in prospettiva rispetto alla media europea. I cittadini che hanno rinunciato alle cure sono passati da due milioni e mezzo a 4 milioni: sono dati raccapriccianti. Viceversa i soldi per voi sono tutti per le armi: la sola vostra prospettiva è questa. Ma la sanità non è una mucca da mungere, dobbiamo smettere di considerarla strumento per consolidare gli apparati di partito e mettere i vostri amici nei posti giusti”. Lo ha affermato, prendendo la parola in aula alla Camera sulla pdl per rifinanziamento e riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, il presidente dei Cinque Stelle Giuseppe Conte.

“Oggi – ha accusato governo e centrodestra l’ex premier nell’aula di Montecitorio – getta la maschera: sceglie di affossare una proposta sistematica, articolata ed organica di potenziamento della sanità pubblica pensata per salvare una sanità in codice rosso. La premier ha detto in quest’aula aver ricevuto un mandato. Ma quale mandato ha ricevuto? Quello di affossare la sanità e riempire gli arsenali?…”