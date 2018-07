Sanità, De Luca: Campania alla vigilia di una svolta storica

“Sia sul versante finanziario che su quello dei Livelli Essenziali di Assistenza mi pare che siamo alla vigilia di una svolta storica”. Lo dice il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, dopo il via all’istruttoria per la fuoriuscita della Campania dal Commissariamento. Dopo l’invio a Giuseppe Conte della richiesta formale per un passaggio alla gestione ordinaria, il presidente della giunta spiega che nelle prossime “settimane e nei prossimi mesi si dovra’ discutere nel merito la richiesta. Era importante – sottolinea – avviare questa procedura e, intanto, abbiamo certificato che ci sono tutte le condizioni per uscire dal piano di rientro. Cioe’ – spiega De Luca – non c’e’ piu’ una ragione sostanziale per tenere in piedi il commissariamento”.