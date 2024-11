“La Campania si è dotata degli anticorpi monoclonali per combattere il virus respiratorio sinciziale che colpisce i bimbi sotto i due anni”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Fb. “Era stato impedito alle regioni del sud l’uso di questi farmaci – ha spiegato – abbiamo risolto in qualche modo il problema. Dalla seconda settimana di novembre può partire la vaccinazione per i bimbi e aiuteremo anche la Calabria”,