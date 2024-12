Sanità: De Luca, in Campania arriva il farmaco sperimentale contro l’emofilia

«La Federico II è stata autorizzata all’utilizzo di un farmaco innovativo in materia di emofilia. Sono tre le città autorizzate: Milano, Padova e appunto Napoli». L’ha spiegato, nel corso del consueto punto in diretta sui propri canali social, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. «I soggetti affetti da emofilia, a rischio di emorragie assai pericolose, oggi devono recarsi con i loro farmaci presso i centri specializzati due volte a settimana. Questo farmaco innovativo, per il quale l’Aifa ha autorizzato il trattamento, utilizza una terapia genetica: viene iniettato endovena un vettore virale che trasporta il gene che consente al fegato di produrre la proteina mancante». «In Campania – ha proseguito il presidente della giunta regionale – sono stati trattati quattro pazienti, in Lombardia tre, in Veneto uno. Basti pensare che la Germania ha utilizzato questo farmaco solo su due soggetti, in California sono stati trattati tre ammalati. Il costo del farmaco al sistema sanitario nazionale è di 1,350 milioni di euro, mentre il costo a carico della Regione è di 700mila euro. Questo farmaco però consente di avere una tranquillità per molti anni». (ANSA)