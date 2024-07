Sanità, De Luca: Integrazione di 100 euro l’ora ai medici che accettano di lavorare in pronto soccorso

“Abbiamo disposto per le nostre Asl e aziende sanitarie che siano messe a disposizione integrazioni salariali di 100 euro orari per i medici che decidono di dare un impegno nei pronto soccorso, anche con lavoro straordinario. Facciamo questo ultimo tentativo, arriviamo al limite massimo di impegno finanziario che ci è consentito, io credo che sia giusto farlo. Oltre questo la Regione Campania non può fare nulla”. Lo ha detto il presidente Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta social. “Abbiamo fatto un concorso unico regionale per avere la disponibilità di medici dell’emergenza – ha spiegato il governatore – ma abbiamo trovato una cinquantina di unità, numero del tutto insufficiente. Il problema trova una soluzione se il Governo nazionale raddoppia le retribuzioni per i medici impegnati nei pronto soccorso, se riduce l’età pensionabile per questa fascia di professionisti, perché è un lavoro stressante e usurante, e se consente la contrattualizzazione dei giovani medici impegnati nelle scuole di specializzazione, che dovrebbero essere autorizzati a contratti a tempo indeterminato già dopo il primo anno della scuola di specializzazione. Queste misure le deve prendere il Governo nazionale. Abbiamo dato disposizione ai nostri direttori generali di proseguire, al di là del concorso unico regionale, con concorsi mirati per i singoli territori, ma posso già dire che non ci sarà la disponibilità di specialisti per l’emergenza. Tentiamo ancora, per dare tranquillità a tutti”, ha concluso De Luca.