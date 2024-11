Sanità, De Luca: Presto grandi risultati sulle liste d’attesa

“Fra dicembre e gennaio dell’anno prossimo avremo grandi risultati sulle liste d’attesa, un impegno che del resto abbiamo preso anche con il ministro della Salute”. Lo ha detto, nel corso della diretta Fb, il presidente della Regione Campania, Vincenzo de Luca. “Stranamente da qualche settimana vengono trasmessi i dati che non sottolineano file e problemi – ha detto – cominciano ad accorgersi delle eccellenze della Campania”. Da qui De Luca ha chiamato in causa alcune di queste eccellenze: “Siamo all’avanguardia per l’area emodinamica ma anche per l’ortopedia per i tempi di operazione di fratture al femore al Ruggi di Salerno, per la chirurgia della faringe al Monaldi. E poi abbiamo un risultato di eccellenza alla clinica Montevergine di Avellino, all’oncologia del polmone al Moscati, del seno al Pascale, del melanoma”.