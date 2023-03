(Adnkronos) – Dallo snellimento delle liste di attesa a maggiori contributi previdenziali per il personale medico. Sono alcune delle novità nel decreto omnibus sanitario cui sta lavorando il ministro della Salute Orazio Schillaci. Previsti inoltre dei paletti per i medici a gettone: no agli ultra 70enni. Dal ministro anche un monito alle regioni ad evitare gli sprechi.