Sanità di prossimità: a Cercola nasce la “Casa di Comunità” per un territorio più vicino ai cittadini

Un nuovo modello di sanità pubblica prende forma a Cercola. Mercoledì 23 ottobre 2025, alle ore 17.00, presso il Teatro Comunale, si terrà un incontro pubblico dedicato al tema ‘Sanità e Territorio’, promosso dal Comune di Cercola con la partecipazione dell’ASL Napoli 3 Sud e della Regione Campania. L’obiettivo dell’iniziativa è illustrare il progetto di realizzazione della Casa di Comunità, un presidio sanitario di prossimità pensato per rafforzare l’assistenza ai cittadini e migliorare la qualità dei servizi sul territorio.

L’ASL Napoli 3 Sud, diretta dal dottor Giuseppe Russo, è da tempo impegnata in un ampio percorso di potenziamento della sanità territoriale, grazie anche alle risorse messe a disposizione dal PNRR (legge 77 del 2021). Il piano prevede la realizzazione di 27 Case di Comunità e 8 Ospedali di Comunità distribuiti nei 57 comuni che rientrano nel bacino dell’azienda sanitaria.

Le Case di Comunità rappresentano un nuovo modello di presidio socio-sanitario, concepito come punto unico di accesso ai servizi di base, alla prevenzione e all’assistenza integrata. Al loro interno operano medici di medicina generale, infermieri di comunità, specialisti e personale socio-sanitario, in un ￼sistema coordinato volto a garantire continuità di cure e vicinanza ai bisogni reali delle persone.

Gli Ospedali di Comunità, invece, sono strutture intermedie che si collocano tra il ricovero ospedaliero e l’assistenza domiciliare: un luogo sicuro e attrezzato per quei pazienti che necessitano di cure continuative ma non di ospedalizzazione intensiva.

L’iniziativa di Cercola si inserisce perfettamente nel solco della collaborazione tra istituzioni locali e sanità pubblica, con l’obiettivo di costruire una rete di servizi più efficiente e accessibile. Il Comune, infatti, metterà a disposizione in comodato d’uso gratuito un immobile nel centro cittadino, che sarà riconvertito in Casa di Comunità, diventando un punto di riferimento per l’intera area vesuviana.

All’incontro interverranno il sindaco Biagio Rossi, il vicesindaco Giulio Bentivoglio e il direttore generale dell’ASL Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo. I lavori saranno conclusi dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a testimonianza dell’impegno regionale nel rafforzare il sistema sanitario territoriale.

A moderare l’incontro sarà Mimmo Falco, vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania. Un momento di confronto e partecipazione che segna un passo concreto verso una sanità più vicina, moderna e inclusiva, dove il cittadino torna al centro dell’attenzione.

M.O