Sanità, equipaggio del 118 aggredito a Napoli

“Difficile trovare parole che possano realmente esprimere ciò che provo. In qualità di direttore generale di questa Azienda voglio far arrivare forte la solidarietà di tutta la Direzione strategica nei confronti dell’equipaggio del 118 che si è trovato a dover soccorrere la paziente sotto la minaccia delle armi. Ma è da cittadino, da utente del Servizio sanitario, che voglio dire grazie a questi operatori e all’autista dell’ambulanza, per quanto hanno fatto. E come loro, le donne e gli uomini che ogni giorno sono impegnate in prima linea. Da ipocriti li abbiamo chiamati eroi nei giorni più bui della pandemia, oggi gli puntiamo contro le armi e li aggrediamo per sfogare chissà quale frustrazione. A tutti questi professionisti io dico grazie, nel mio ruolo non mi stancherò mai di fare ogni cosa in mio potere per rendere il loro lavoro più sicuro”. Lo afferma il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva in merito all’aggressione subita dall’equipaggio del 118 nel capoluogo campano.

La denuncia di Nessuno Tocchi Ippocrate

“Se mia moglie muore ti sparo”. Queste le parole pronunciate da un uomo all’indirizzo di una dottoressa del 118 che giovedì sera a Napoli è entrata in appartamento a calata Capodichino per soccorrere un’anziana signora colta da malore. A denunciare l’accaduto, di cui è stato protagonista l’equipaggio 118 dell’ospedale San Gennaro, l’organizzazione no profit Nessuno Tocchi Ippocrate. Allertate le forze dell’ordine, si legge nel post, l’uomo è stato portato in caserma e nelle ore seguenti gli sono stati revocati il regolare porto d’armi e la pistol. L’anziana, soccorsa con il supporto dell’equipaggio 118 di Ponticelli, è stata ricoverata al Cardarelli. Per lei la diagnosi è di lieve tachicardia “Si tratta – ricorda il deputato di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli – della 65ma aggressione denunciata dall’associazione dall’inizio dell’anno, ma purtroppo se ne registrano tante di più che spesso non vengono nemmeno segnalate. Ci troviamo di fronte a una escalation di violenza nei confronti del personale sanitario a dir poco preoccupante che va fermata prima che accadano episodi tragici. Non è tollerabile che il servizio di emergenza del 118, le corsie degli ospedali, i pronto soccorso, diventino una prima linea dove è possibile devastare, minacciare, offendere con coltelli e oggetti contundenti medici e infermieri e finanche sparare con armi da fuoco”.