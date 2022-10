Sanità, FdI all’attacco di De Luca

“Ormai ilin Campania non esiste più. L’incapacità di De Luca è diventata un pericolo di vita per i cittadini. Il governatore pensa agli affari delmentre i campani sono senza assistenza sanitaria: i ricchi pagano le tasse e sono costretti a pagarsi anche le prestazioni mentre ai poveri non resta che rinviare facendo ‘la buona di Dio’. È una realtàed: la sanità pubblica non funziona per effetto delle scelte clientelari e la privata fa da banca alla Regione. A De Luca va sottratta la competenza perché 7 anni fa si era presentato con lo slogan della rivoluzione della sanità ed invece ha realizzato la distruzione della sanità”. Lo dichiara il senatore, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania.