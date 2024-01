Sanità, Ficco (Saues): Al congresso nazionale Cimo apprezzabile intervento del ministro Schillaci

“Il riconoscimento del ruolo centrale del medico di emergenza nell’ambito del sistema sanitario nazionale affermato dal ministro della Salute Orazio Schillaci nel corso del congresso nazionale della Cimo è assolutamente apprezzabile e, peraltro, aprirebbe di fatto alle richieste che il Saues ha presentato e sta presentando a favore di questi preziosissimi professionisti”. Così Paolo Ficco, presidente nazionale del Saues, sindacato urgenza emergenza sanitaria, a margine del congresso romano della Cimo, sindacato italiano medici ospedalieri di cui il Saues è uno specifico settore.

“Siamo assolutamente soddisfatti della lettura delle criticità emerse nel corso del confronto sindacale – sottolinea Ficco – e ancor più delle soluzioni da noi proposte e condivise dal presidente della Cimo Guido Quici a partire dalla opportunità del passaggio dei medici convenzionati di emergenza territoriale al regime della dipendenza che sta evitando l’esodo di questa categoria di medici da tale servizio soprattutto in regioni in forte difficoltà come la Campania, la Calabria, la Puglia, l’Abruzzo o la Toscana per citarne alcune”. “Un confronto ed un percorso, dunque – conclude – Ficco -, che vanno nella giusta direzione”.