Sanità, Ficco (Saues): Bene la stabilizzazione dei medici del 118, Abruzzo Regione modello

Il SAUES (Sindacato Autonomo Urgenza Emergenza Sanitaria) prende atto con soddisfazione della decisione della Regione Abruzzo di inquadrare nel ruolo sanitario del servizio 118 i medici convenzionati di emergenza territoriale.

“Tale provvedimento – sottolinea il presidente nazionale del sindacato Paolo Ficco – risponde infatti alla necessità di garantire continuità operativa e assistenziale, evitando la dispersione di professionisti con esperienza ultradecennale verso altri servizi sanitari, come a più riprese sostenuto in questi anni dal nostro sindacato. L’eventuale riduzione della presenza medica nel servizio di emergenza-urgenza avrebbe infatti determinato un impatto negativo sulla gestione delle situazioni critiche sul territorio, con conseguenze dirette sull’assistenza ai cittadini”.

Per Ficco, “la stabilizzazione dei medici del 118 contribuirà a ridurre anche la pressione sui Pronto Soccorso, consentendo la gestione di alcuni interventi direttamente a domicilio e migliorando così l’efficacia complessiva del sistema sanitario”.

“Il Saues – conclude il presidente nazionale Ficco – continuerà a promuovere e a monitorare l’applicazione di questo provvedimento e le sue ricadute operative in tutte le regioni italiane, e in particolare in Toscana, in Campania e in Puglia con l’auspicio che si prosegua in un percorso volto a garantire un servizio di emergenza-urgenza efficiente e adeguato alle esigenze della popolazione”.