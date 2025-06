Sanità, Giovanni Esposito e Marco Trabucco Aurilio nel nuovo Comitato Etico Nazionale

Due campani, Giovanni Esposito e Marco Trabucco Aurilio, sono stati nominati membri del nuovo Comitato Etico Nazionale per le sperimentazioni degli enti di ricerca e degli enti pubblici nazionali, che si è insediato ieri a Roma, all’Istituto Superiore di Sanità. Il nuovo Comitato sostituisce il precedente, nominato dal Ministro della Salute il 2 marzo 2022, che ha esaurito il mandato triennale il 2 marzo scorso. Il nuovo decreto del ministro della Salute Orazio Schillaci di nomina dei componenti è stato firmato il giorno successivo e pubblicato il 27 maggio. Il Comitato, che resterà in carica tre anni, ha confermato per acclamazione nel ruolo di presidente Carlo Maria Petrini, direttore dell’Unità di Bioetica dell’Iss nonché presidente del Centro di Coordinamento Nazionale dei Comitato Etici territoriali e membro del Comitato Nazionale per la Bioetica. Vicepresidente è stato eletto il dott. Marco Trabucco Aurilio, del Coordinamento Generale Medico Legale Inps e componente della Commissione Medica Superiore dello stesso ente. Napoletano di nascita ma famiglia originaria di Sessa Aurunca, territorio a cui è molto legato, Trabucco è igienista e medico del lavoro e vanta una importante attività di ricerca anche internazionale sul tema della disabilità. Da sempre impegnato nel campo della medicina sociale e del volontariato con la Fondazione MESIT (Medicina Sociale e innovazione tecnologica) di cui è il presidente. Il prof. Esposito è ordinario di Malattie dell’Apparato Cardiovascolare alla Federico II di Napoli ed è presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dello stesso ateneo. Con la nomina dei due esperti campani, il Comitato Etico Nazionale si arricchisce di nuove competenze, fondamentali per affrontare le sfide etiche e scientifiche delle sperimentazioni cliniche nei prossimi anni. I componenti del nuovo Comitato sono: presidente dott. Carlo Petrini; vicepresidente dott. Marco Trabucco Aurilio; componenti: prof. Sergio Alfieri; dott.ssa Fabia Attili; dott.ssa Fiorella Donati; prof. Giovanni Esposito; prof. Loreto Gesualdo; dott. Aurelio Filippini; prof. Giulio Maccauro; dott. Ruggiero Mango; rev. mons. Andrea Manto; dott.ssa Roberta Marcoaldi; dott.ssa Luisa Minghetti; prof. Giovanni Nigro; prof. Paola Rogliani.