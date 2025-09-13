Sanità, il Pineta Grande di Castel Volturno tra i migliori ospedali smart al mondo

Il Pineta Grande Hospital entra per la prima volta nella prestigiosa classifica dei World’s Best Smart Hospitals 2026, redatta da Newsweek in collaborazione con Statista, posizionandosi al 220° posto a livello globale, al 12° posto nella classifica nazionale ed unica struttura in Campania.

La classifica World’s Best Smart Hospitals 2026 seleziona i 350 ospedali più innovativi al mondo in 30 Paesi, sulla base dell’adozione di tecnologie smart nei processi clinici e gestionali, come intelligenza artificiale, robotica, telemedicina, realtà aumentata e virtuale, e sistemi elettronici di supporto clinico.

Il risultato conferma l’eccellenza tecnologica del Pineta Grande Hospital, che continua a investire in tecnologie, macchinari d’avanguardia e soluzioni digitali, con un’attenzione costante alla qualità dell’assistenza e alla formazione di personale altamente qualificato.

La metodologia alla base della classifica di Newsweek e Statista si fonda su: reputazione tra manager sanitari e professionisti della salute, questionari su dieci aree chiave, accreditamenti JCI (Joint Commission International) e standard globale di qualità e sicurezza.

Quest’anno la struttura è stata anche inserita tra i World’s Best Hospitals, la classifica dei migliori ospedali al mondo elaborata sempre da Newsweek, e ha ottenuto un ulteriore prestigioso riconoscimento nazionale: secondo l’ITQF – Istituto Tedesco Qualità e Finanza, il Pineta Grande Hospital è il terzo ospedale generalista in Italia e il primo tra quelli convenzionati.

“Questi importanti riconoscimenti, sia a livello nazionale che internazionale, ci rendono profondamente orgogliosi e motivati a continuare sulla strada dell’innovazione al servizio della salute. Testimoniano il valore del lavoro quotidiano svolto da tutto il nostro personale e confermano la validità delle scelte strategiche compiute in questi anni” – dichiara Vincenzo Schiavone, presidente del Pineta Grande Hospital – “Guardiamo al futuro con rinnovato entusiasmo: questi risultati non rappresentano un traguardo, ma uno stimolo a fare ancora meglio e ci motivano a proseguire con ancora maggiore determinazione nell’offrire una sanità d’eccellenza, accessibile e sostenibile”