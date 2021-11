Sanità in Campania, De Luca: Grande spazio ai neo laureati

“Ci sarà un grande spazio nella sanità. Intanto devo ricordare che abbiamo assunto già 7mila unità nel personale del sistema sanitario regionale. Siamo usciti dal commissariamento meno di due anni fa, nel dicembre 2019, abbiamo dovuto fare una rincorsa per integrare il nostro personale dopo i dieci anni di commissariamento. Oggi avremo una grande grandissima opportunità perché dobbiamo realizzare in Campania 140 case di comunità, strutture ambulatoriali ospedaliere nei territori”. È la rassicurazione del governatore campano Vincenzo De Luca, a Napoli per il giuramento di Ippocrate dei neo dottori. “Ovviamente si aprirà una grandissima opportunità anche per i giovani laureati – sottolinea – dobbiamo lavorare molto per le scuole di specializzazione perché noi abbiamo una carenza, un problema presente in tutta italia, una carenza di alcune figure di specializzati, in modo particolare anestesisti, non ce ne è più uno, e medici disponibili a lavorare nei pronto soccorsi. Abbiamo fatto dei concorsi, in qualche caso ripetuti tre volte. Non abbiamo avuto nessun anestesista che si è presentato. Questo sta determinando criticità”. Quanto alle lettere di licenziamento per gli operatori sanitari inviate dall’ Asl Napoli 1 De Luca osserva: “Dovete chiedere a Asl NAPOLI 1. Noi – ha spiegato – cerchiamo di muoverci nell’ambito di quello che le leggi dello stato ci consento di fare in questo ambito abbiamo il massimo di apertura. Ma altre cose in questo ambito non ne possiamo fare”.