Sanità in Campania, De Luca: Riccorreremo contro il commissariamento. I precari? Saranno stabilizzati

“Il commissariamento della sanità deve essere cancellato, rinnoveremo la richiesta e, credo verso il 12 o il 13 di questo mese, faremo ricorso al Tar per dare forza alla nostra richiesta”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto questa mattina a Radio Crc. Secondo De Luca il commissariamento della sanità campana “deve essere cancellato, perché in questi due anni e mezzo, da quando cioè se n’è andato il commissario esterno, abbiamo fatto un miracolo. Non c’è più alcun motivo per tenere in piedi commissariamenti, né dal punto di vista degli equilibri di bilancio, né dal punto di vista dei livelli essenziali di assistenza”.

“Lavoro? Abbiamo un problema con i lavoratori che vengono assunti a tempo determinato”. ha detto ancora, nel corso della tramissione. “Ci sono le leggi dello Stato – ha proseguito De Luca – che noi applicheremo nella maniera più aperta ed estensiva possibile. Stabilizzeremo tutti i dipendenti precari che possono essere stabilizzati secondo le leggi dello Stato. I lavoratori a tempo indeterminato? Quando c’è un vuoto in un’azienda si possono fare contratti a tempo determinato, aggiornandolo ogni sei mesi, in attesa del concorso pubblico. A quel punto devi assumere i vincitori. Se si ha un contratto a termine, non posso violare la graduatoria pubblica. Non indietreggeremo a causa di pressioni, intimidazioni e moine. Abbiamo deciso di far diventare la Regione Campania una regione della legalità e della civiltà. Iniziamo a concludere rapporti chiari. Dobbiamo lavorare tutti per far maturare tutti una nuova coscienza per l’ambiente. Abbiamo deciso di piantare 5.000 alberi sulla collina di Sarno (Sa), oltre che in tutte le scuole della Regione. È un atto simbolico, deve maturare una coscienza civica più ampia: raccolta differenziata, non imbrattare luoghi pubblici, avere rispetto per i docenti, recuperare un principio di autorità”. “Dobbiamo liberarci da tutte le degenerazioni – ha concluso De Luca – Non dobbiamo lisciare il pelo a chi fa richieste, anche le più assurde”.