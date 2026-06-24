Sanità, Marino (Asl Roma 4): con pnrr completato cambia modello

“Ora presa in carico reale del paziente”

Roma, 24 giu. – Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e il Direttore Generale dell’ASL Roma 4, Rosaria Marino, sono stati protagonisti questa mattina di un fitto programma di appuntamenti istituzionali che ha interessato tutte le nuove strutture del territorio. La mattinata ha preso il via a Cerveteri con la visita alla locale Casa di Comunità, per poi spostarsi a Ladispoli, dove si è tenuta l’inaugurazione ufficiale del nuovo Ospedale di Comunità seguita dalla visita alla locale Casa di Comunità. Durante le tre tappe, i vertici regionali e aziendali hanno incontrato i sindaci del territorio, i rappresentanti delle istituzioni locali e la cittadinanza. La dirigente sanitaria ha dichiarato:”L’Asl Roma 4 ha completato l’intero piano strutturale del PNRR, portando a termine la realizzazione di 8 Case di Comunità e 4 Ospedali di Comunità, ai quali si aggiungono altre 5 Case di Comunità finanziate direttamente dalla Regione LazioAdesso, però, si apre la fase organizzativa più stimolante e complessa, in cui tutti siamo chiamati a un profondo cambio di mentalità. Dobbiamo superare la vecchia logica della mera erogazione di singole prestazioni per passare a un modello di presa in carico globale del paziente. L’obiettivo fondamentale è garantire al cittadino ciò di cui ha strutturalmente bisogno dal punto di vista assistenziale, superando la frammentazione delle richieste estemporanee. Questo nuovo approccio non solo risolverà in modo efficiente e mirato le reali necessità di salute della popolazione, ma permetterà una gestione virtuosa, sostenibile e ottimizzata dei fondi pubblici”.