Sanità, Meloni: numeri dicono che non è vero che tagliamo

Roma, 4 apr. (askanews) – “I numeri dicono che non è vero” che si taglia la sanità: “Il fondo sanitario nel 2024 è al massimo storico di sempre: 134 miliardi. Negli anni prima del Covid stava a 115 miliardi. L’unica cosa che non si può dire è che abbiamo tagliato”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella registrazione della puntata di ‘Cinque minuti’ in onda stasera su Rai1.

“E’ il dato più alto di sempre – ha aggiunto – in rapporto al PIL salvo nell’anno del Covid quando però c’era il crollo del PIL. Abbiamo rifinanziato quello che riguarda i piani regionali per l’abbattimento delle liste d’attesa con ulteriori 500 milioni, abbiamo liberato con la tanto vituperata revisione del PNR anche i 750 milioni di euro la sanità, stiamo rivedendo il contratto degli operatori sanitari, abbiamo aumentato gli straordinari per medici e infermieri che lavorano nel nostro sistema sanitario pubblico. E’ risolto il problema? No perché la sanità è una visione molto complessa. Tra l’altro noi mettiamo i soldi non siamo quelli che li spendono quelli che spendono sono le regioni, ci sono tante cose che vanno fatte però obiettivamente l’unica tesi che non si può sostenere è che abbiamo tagliato”.