Sanità: Moratti visita Spedali Civili Brescia, ‘piano da 500 mln investimenti’

Milano, 29 giu. (Adnkronos) – Investimenti per 500 milioni di euro che andranno a fare degli Spedali Civili di Brescia un ospedale del futuro. Li ha annunciati la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, oggi in visita agli Spedali Civili di Brescia, incontrando il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono. Quello di Brescia è “un presidio qualificato e importante che prima, durante e dopo la pandemia si conferma un punto di riferimento d’eccellenza sanitaria per tutto il territorio bresciano e per l’intera Lombardia, con più di 1.200 posti letto in esercizio, 1.250.000 prestazioni e 55.000 ricoveri all’anno”, ha detto l’assessore dell’ospedale, “fiore all’occhiello della sanità lombarda”.