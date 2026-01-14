Sanità, oggi alla Stazione Marittima di Napoli il giuramento dei 600 nuovi infermieri

Con gli interventi del presidente del Consiglio regionale della Campania Massimiliano Manfredi, dell’assessore alla Salute del Comune di Napoli Vincenzo Santagada, dei rettori e dei presidi delle Università di Napoli e di numerose altre autorità religiose, del mondo accademico, politico, della sanità, delle professioni e della società civile, oggi a Napoli si terrà la cerimonia protocollare del Giuramento degli infermieri. L’evento si svolge a partire dalle 16,30, nella sala Galatea del centro congressi della Stazione Marittima. Con il giuramento, i circa 600 neo iscritti agli albi professionali degli infermieri e infermieri pediatrici dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Napoli riceveranno l’investitura ufficiale che sancisce l’ingresso formale nella comunità professionale. “Il giuramento di Florence Nightingale legittima l’infermiere all’esercizio di un ideale di servizio, base deontologica essenziale alla sua futura vita professionale e rinnova il patto tacito che l’infermiere stringe con i cittadini, con le persone fragili, con chiunque abbia bisogno di cure e assistenza sanitaria, senza distinzione di razza, sesso, religione e condizione sociale”. Cosi la presidente dell’Opi Napoli, professoressa Teresa Rea, presentando alla stampa l’iniziativa. “Gli infermieri – ha aggiunto – svolgono un ruolo fondamentale nella promozione della salute, nella prevenzione delle malattie e nell’assistenza sanitaria tanto che si può ben dire che senza infermieri la sanità non può funzionare”.