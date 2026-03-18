Sanità privata, confronto al ministero per il rinnovo dei contratti

Il sindacato UGL Salute torna a far sentire la propria voce sulla vertenza della sanità privata. In vista dell’incontro previsto presso il ministero della Salute, il segretario provinciale di Napoli Franco Patrociello e il dirigente provinciale Luigi Trimarco lanciano un appello deciso alle istituzioni e ai cittadini.

Al tavolo ministeriale parteciperà anche il segretario nazionale Gianluca Giuliano, con l’obiettivo di sbloccare l’impasse che riguarda il rinnovo del contratto della sanità privata. Secondo i rappresentanti sindacali, il confronto resta fermo a causa delle resistenze delle organizzazioni datoriali Aiop e Aris, accusate di ostacolare un processo considerato ormai necessario.

Patrociello e Trimarco sottolineano infatti come sia “indispensabile procedere a una revisione contrattuale che tenga conto dei diritti dei lavoratori e delle mutate condizioni del settore”, richiamando l’importanza di un accordo che appare, a loro giudizio, possibile ma ancora lontano.

Al centro della mobilitazione c’è anche il tema dell’equiparazione tra sanità privata e pubblica, una richiesta che il sindacato definisce non più rinviabile. “È fondamentale garantire pari dignità e tutele a tutti gli operatori sanitari, indipendentemente dal contesto in cui operano”, ribadiscono i dirigenti.

Da qui l’invito rivolto a tutta la cittadinanza a partecipare attivamente: una chiamata alla mobilitazione per sostenere una battaglia che, secondo UGL Salute, riguarda non solo i lavoratori ma l’intero sistema sanitario e la qualità dei servizi offerti ai cittadini.