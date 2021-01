Sanità privata, ecco i Digital Days Focus. Si presenta domani l’evento sulla digital compliance per le aziende

Si terrà domani, martedì 12 gennaio, a partire dalle ore 10,30, in diretta streaming la conferenza di presentazione del “Digital Days Focus Sanità”, il primo summit online dedicato esclusivamente alla digital compliance applicata alla sanità privata italiana.

L’evento, in programma nei giorni 15 e 16 gennaio, è promosso dal Centro Competenze Digitali in collaborazione con Savino Solution, società accreditata Agid, e con la partecipazione dell’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano e dell’Associazione Italiana Ospedalità Privata Lazio. Il Digital Days Focus Sanità prevede due intere giornate caratterizzate da 14 talk con esperti di digitalizzazione, IT manager e imprenditori, che approfondiranno tematiche di grande attualità e interesse. In particolare, attraverso esperienze concrete e casi reali, l’attenzione si focalizzerà sulle implicazioni normative connesse al processo di trasformazione digitale intrapreso dalle strutture sanitarie private a seguito dell’emergenza Coronavirus.

La conferenza di presentazione, trasmessa in diretta sui canali social network di Savino Solution e dei partner dell’iniziativa, si aprirà con l’intervento di Chiara Sgarbossa dell’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano. A seguire, gli organizzatori dell’evento Nicola Savino e Nik Panzalis dialogheranno, insieme al presidente nazionale del Cnct di Confindustria Servizi Innovativi Edoardo Gisolfi, con i giornalisti e blogger Aldo Pecora (Direttore Italia 2030), Roberto Bonin (Direttore Tecnomedicina), Marco Foschiano (editor di Blog Salute Digitale). Partner dell’evento sarà ildenaro.it.