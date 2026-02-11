Sanita privata, UGL Napoli in campo per chiedere lo sblocco dei contratti

Sblocco immediato dei contratti della sanità privata Aiop e parità di trattamento tra lavoratori del pubblico e del privato. È la richiesta netta che arriva dalla UGL Salute Napoli, attraverso le dichiarazioni del segretario provinciale Franco Patrociello e del dirigente provinciale Luigi Trimarco.

“È necessario procedere senza ulteriori ritardi allo sblocco dei contratti della sanità privata – dichiarano Patrociello e Trimarco – garantendo eguaglianza di trattamento e tutele per tutti i lavoratori del settore. Non è più accettabile che chi opera nella sanità privata continui a subire disparità economiche e normative rispetto ai colleghi della sanità pubblica”.

Parità di trattamento

Al centro della rivendicazione sindacale c’è la richiesta di un sistema contrattuale più equo e uniforme: “Un solo contratto per la sanità pubblica e per la sanità privata – ribadiscono i rappresentanti UGL – perché chi svolge le stesse mansioni, con le stesse responsabilità e spesso nelle medesime condizioni operative, deve avere gli stessi diritti e le stesse garanzie”.

Il sindacato punta il dito contro un modello organizzativo che, a suo dire, finisce per penalizzare tanto i professionisti quanto i cittadini. “Ci opponiamo a un sistema che scarica inefficienze su pazienti e lavoratori – sottolineano –. La qualità dell’assistenza passa anche attraverso il riconoscimento del valore di chi ogni giorno garantisce cure e servizi essenziali”.

UGL Salute Napoli annuncia che continuerà a portare avanti la battaglia per il rinnovo contrattuale e per l’equiparazione delle tutele, chiedendo un confronto urgente con le parti datoriali e con le istituzioni competenti.

“La dignità del lavoro in sanità – concludono Patrociello e Trimarco – non può essere oggetto di rinvii o compromessi al ribasso. Servono risposte concrete e immediate”.