Sanità, rieducare il sistema immunitario: terapie smart per “spegnere” l’infiammazione

Un intervento modulato e intelligente che riprogramma il sistema immunitario alterato, senza aggredirlo, per spegnere l’infiammazione e tornare a una situazione di equilibrio. È lo scenario che si apre grazie a terapie innovative attualmente allo studio per il trattamento delle malattie reumatologiche autoimmuni. Insieme alla possibilità di fare diagnosi precoce, alla medicina di precisione e al contributo dell’Intelligenza Artificiale, queste nuove prospettive terapeutiche stanno ridisegnando il futuro della reumatologia’. Se ne è parlato oggi a Milano nel corso della conferenza stampa di presentazione del 62esimo Congresso Nazionale della Società Italiana di Reumatologia, che si svolgerà a Rimini dal 26 al 29 novembre. “L’innovazione più promettente sono le terapie cellulari nate dalla ricerca sui tumori- spiega Andrea Doria, presidente SIR, professore di Reumatologia dell’Università di Padova, che anticipa uno dei temi più attesi del prossimo Congresso- Le CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T cells) sono linfociti del paziente riprogrammati in laboratorio per riconoscere e distruggere le cellule che producono gli autoanticorpi responsabili di infiammazione o altri danni ad organi e tessuti. Già usate in oncologia, stanno mostrando risultati sorprendenti anche in alcune malattie autoimmuni come lupus e sclerodermia, con remissioni prolungate”. Ma adesso la ricerca “si sta già spingendo oltre- prosegue l’esperto- con una nuova generazione di CAR-T dette ‘regolatorie’, più ‘gentili’, capaci di spegnere l’infiammazione invece di distruggere le cellule immunitarie. In uno studio presentato all’ultimo congresso dell’American College of Rheumatology[i], queste CAR-Treg sono state testate nell’artrite reumatoide per riconoscere come bersaglio specifico la citrullina, molecola chiave in questa malattia, responsabile della produzione di autoanticorpi. Nel tessuto articolare, le CAR-Treg legano la citrullina creando un microambiente antinfiammatorio e immunomodulante, riducendo il danno e senza gli effetti collaterali delle CAR-T effettrici”.