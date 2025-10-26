Sanità, Salvini a Napoli: Campania seconda peggiore regione in Italia

“La Campania è la seconda peggiore in Italia, nonostante il grande sforzo di medici e infermieri per cittadini napoletani e campani che devono andare altrove, pagando soldi per farsi curare e farsi visitare. È inaccettabile nel 2025″. Così il vicepremier Matteo Salvini, segretario della Lega, a Napoli, a margine della presentazione della lista della Lega per le prossime elezioni regionali della Campania.

Il vicepremier ne ha anche per la Circumvesuviana. “E’ una vergogna. Potessi la commissarierei oggi e penso che una gestione diretta delle Ferrovie dello Stato darebbe ai campani un servizio sicuramente migliore”, dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, parlando con i giornalisti. “Ci stiamo ragionando – aggiunge – perché nel 2025 e’ inaccettabile avere un servizio di trasporto pubblico inefficiente come quello gestito dalla Regione”. Tornando sulla questione dei possibili tagli ai fondi per la realizzazione della stazione della metro che dovra’ collegare Napoli con l’Alta velocita’ di Afragola, Salvini replica: “Conto che quei fondi vengano rimessi al loro posto”.