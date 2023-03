Sanità, Schillaci “Contro aggressioni presidio fisso forze dell’ordine”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ allo studio dei miei Uffici una proposta normativa, da adottarsi di concerto con i colleghi del Ministero dell’Interno e del Ministero della Giustizia, che mira a garantire presso le strutture sanitarie, individuate in base a determinati parametri relativi a fattori di rischio, un presidio fisso delle forze dell’ordine, nonchè ad assicurare un maggior grado di sicurezza ai professionisti sanitari nell’esercizio delle loro funzioni, mediante il superamento dell’attuale meccanismo di perseguibilità a querela di parte delle aggressioni commesse ai danni del predetto personale, prevedendo la generale procedibilità d’ufficio del reato a prescindere dalla gravità della lesione”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel corso del question time alla Camera sottolineando come sia “vero che assistiamo ad una crescita degli episodi di violenza nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. Spesso si tratta di forme di violenza provenienti dagli stessi pazienti o dai loro caregiver, che si traducono in aggressioni fisiche, verbali o di comportamento”, aggiunge.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).