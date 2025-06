Sanità, Schillaci “Il nostro obiettivo è fare in modo che non ci siano più gap territoriali”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Il nostro obiettivo è chiaro: fare in modo che gap e differenze territoriali non appartengono più al vocabolario della sanità italiana”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in conclusione degli Stati generali della prevenzione. Il ministro ha spiegato che “la sfida principale” che si era prefissato all’inizio del suo mandato era quella di “contribuire alla costruzione di un Servizio Sanitario Nazionale che viaggi alla stessa velocità su tutto il territorio. È un sistema che non può e non deve avere barriere di accesso. Oggi sono molto più fiducioso rispetto alla possibilità di raggiungere questo obiettivo ambizioso e sono convinto che, lavorando tutti insieme, riusciremo a vincere questa sfida. La strada è tracciata, dobbiamo percorrerla con determinazione e consapevolezza”, ha aggiunto.

“Un successo importante non per il ministero ma per l’intero sistema sanitario nazionale. Mille prestazioni effettuate negli stand, migliaia di iscrizioni ai lavori congressuali – dice Schillaci – sono dati che ci parlano di un’Italia che ha voglia di prendersi cura della propria salute. La prevenzione è un investimento sulla propria vita, una partita che si vince giocando tutti insieme”.

Il ministro ha quindi rivolto un appello “ai cittadini che non hanno ancora aderito ai programmi di screening, magari per pigrizia. Ci sono malattie che devono avere precedenza su ogni altro impegno e i comportamenti salutari non sono mai superati, sono sempre la migliore forma di prevenzione”.

