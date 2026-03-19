Sanità, Schillaci “Nell’ultimo anno significativo incremento del numero di esami fatti”

NAPOLI (ITALPRESS) – “I dati in nostro possesso dimostrano che nell’ultimo anno è aumentato in maniera significativa il numero di esami fatti. C’è un incremento che in alcune regioni tocca il 20% in più”. Lo dice il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo in videocollegamento alla seconda giornata del Feuromed 2026. “Il processo si sta affinando, non è solo un problema di risorse e anche un problema di efficientamento di quello che c’è. Ci sono molte più richieste rispetto al pre Covid, dobbiamo ricordare anche ai cittadini di fare gli esami che servono, quando servono, con i giusti tempi. Stiamo lavorando e lavoreremo prossimamente per migliorare il tutto anche con il nuovo Dg di Agenas e con le regioni. E poi – conclude – vogliamo fare una campagna di comunicazione per i cittadini che devono sapere che c’è una legge e devono sapere come poter richiedere in maniera efficace gli esami di cui hanno bisogno, nei tempi giusti, come la legge riporta”.

“Sull’avanzamento del Pnrr c’è qualche inaccettabile variazione tra regione e regione, stiamo rispettando però i tempi e continueremo a dialogare, noi abbiamo un’interlocuzione continua con le regioni”, ha aggiunto spostando il focus sul Pnrr. “Discuteremo per trovare soluzioni fattive: non possiamo pensare di avere le case di comunità aperte e poi di non avere i team multidisciplinari che vi lavorano all’interno. La medicina territoriale – prosegue Schillaci – è mancata nel nostro Sistema Sanitario Nazionale, ci sono però i fondi del Pnrr per modernizzare la sanità e per creare un sistema più equilibrato tra ospedali e medicina territoriale. E anche i fondi per la telemedicina sono importanti – conclude – per far sì che l’accesso alle cure sia più facile e omogeneo su tutto il territorio nazionale”.

– foto IPA Agency –

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