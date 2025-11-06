Sanità, Schlein: è emergenza e governo non dà risposte

Roma, 6 nov. (askanews) – La sanità è in “emergenza” e “il governo non dà risposte”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein, parlando all’iniziativa ‘il Domani delle donne’. “Siamo di fronte a un’emergenza vera su cui questo governo non dà le risposte che servono. Ho l’impressione che la destra, non avendo il coraggio di dirlo, vuole una sanità a misura del portafoglio delle persone. Chi ha i soldi va dal privato, chi non ce li ha rinuncia a curarsi”.

“C’è un gigantesco conflitto di interessi – ha aggiunto – i grandi imprenditori della sanità privata sono seduti in Parlamento tra le file della maggioranza, il sottosegretario Gemmato ha delle partecipazioni nelle cliniche private”.