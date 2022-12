Sanità toscana in lutto, morto Francesco Matera

Cordoglio dell’Asl Toscana Centro alla famiglia per la scomparsa di Francesco Matera, riconosciuto stimato manager della sanità privata, nelle case di cura. “La Asl Toscana Centro – riporta una nota – nelle persone del direttore generale e della direzione aziendale, si stringe nel dolore, per la prematura scomparsa del dottor Francesco Matera, alla moglie e alla figlia. Siamo vicini ai familiari con commozione e affetto in questa dolorosa circostanza. Il dottor Matera, amministratore delegato di Ifca spa, è stato un riferimento costruttivo e lungimirante nel rapporto con la Asl di Firenze prima e Asl Toscana Centro poi. Esempio illuminato di rappresentante di una sanità privata sempre integrata e a servizio della sanità pubblica Toscana e della comunità”. Scrive, inoltre, il direttore generale della Asl Toscana centro, Paolo Morello Marchese: “Spesso, in questi anni di lavoro, non sono servite tante parole tra di noi per capirci ed operare, caro Francesco. Mentre ora, in questo doloroso momento, non basterebbero tutte le parole del mondo per esprimerti il mio affetto ed il dolore per l’addio. C’è un pensiero che credo possa lenire la sofferenza che proviamo: la morte lascia un dolore che nessuno può curare, l’amore lascia un ricordo che nessuno può rubare. Sarai sempre nei nostri cuori. Paolo”.