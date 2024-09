Sanità, transizione digitale: al via road show ad Asl di Caserta

Dg Blasotti: dobbiamo essere non solo formati ma anche informati

Aversa (Caserta), 17 set. (askanews) – Al via il road show per illustrare a dirigenti, funzionari e personale medico il processo di transizione digitale in atto presso l’Azienda sanitaria di Caserta. Prima tappa presso il Distretto Sanitario di Aversa. “Lo dobbiamo raccontare noi questo processo di trasformazione digitale che stiamo facendo all’interno dell’Asl. Questo sistema che deve cercare di dare maggiore aggregazione di dati e informazioni prima a noi, per poi trasmetterlo all’esterno – ha detto Amedeo Blasotti, direttore generale Asl Caserta – Noi che siamo qui all’interno dell’Asl dobbiamo incominciare ad essere, non solo formati, ma informati su cosa stiamo facendo e cosa stiamo pensando”.Alla fine dello scorso anno, l’Asl di Caserta ha attivato un percorso innovativo che la porterà, nel corso dei prossimi tre anni, a un cambiamento sia nella gestione dei processi interni, sia al miglioramento e alla maggiore efficienza nell’erogazione dei servizi sanitari. L’azione complessiva prevede investimenti per un valore complessivo di circa 22 milioni e mezzo di euro, parte dei quali finanziati dal Pnrr.”C’è una possibilità di rivoluzionare il sistema aziendale sotto l’aspetto digitale – ha aggiunto Blasotti – formiamoci noi per poi andare a quello che è il punto di arrivo cioè dare ai nostri cittadini la maggiore assistenza possibile sotto l’aspetto dell’informazione e della cura. Questo è il nostro mandato. Ecco, questo è il sistema affinché, con una buona attività di organizzazione e una buona aggregazione di dati per poi dare l’informazione, si comincia ad abbassare il livello di burocrazia”. Con l’avanzamento del progetto di digitalizzazione, sarà possibile rendere più efficiente il processo di valutazione delle prestazioni attraverso la revisione dei processi, l’assegnazione degli obiettivi, il monitoraggio e la consuntivazione eliminando la documentazione cartacea.Gli ambiti di valutazione riguardano sia le performance organizzative che quelle individuali di oltre 1.200 dirigenti sanitari e di 3.500 dipendenti.L’Asl di Caserta realizza questa transizione e il progetto di innovazione con il supporto e le competenze di: Oracle, Kpmg e Fastweb.