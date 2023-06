Sannio Consorzio Tutela Vini, 3 eventi a Milano: masterclass con Ais, Sannio Wine Talk e Pizza, Olio & Falanghina

Numerosi appuntamenti in programma a Milano in questa settimana per il Sannio Consorzio Tutela Vini. Si parte con una Masterclass promossa da AIS Milano e Sannio Consorzio Tutela Vini con Consorzio Tutela Vini Vesuvio e Consorzio Vita Salernum Vites.

Un viaggio attraverso le colline del Sannio, i suoli vulcanici del Vesuvio e la Costa di Amalfi e del Cilento, condotto dal relatore Ais Guido Invernizzi e dal direttore dei Consorzi di tutela campani Nicola Matarazzo. Nel bicchiere nove vini bianchi da varietà autoctone: per il Sannio in degustazione Falanghina del Sannio DOC Spumante Brut Metodo Classico, Falanghina del Sannio DOC e Sannio DOC Coda di Volpe.

Il 27 giugno altro appuntamento a Milano con il Sannio Wine Talk e prima tappa di Pizza, Olio&Falanghina del Sannio DOP Tour, in programma presso Dry Milano. Un programma in collaborazione tra Sannio Consorzio Tutela Vini e Gambero Rosso che prevede otto cene degustazione fino al prossimo dicembre in alcune delle migliori pizzerie italiane recensite dalla guida Pizzerie d’Italia di Gambero Rosso, per promuovere l’abbinamento tra la pizza di qualità, la Falanghina del Sannio e l’olio di Frantoio Muraglia.

Le attività sono realizzate con il contributo del MASAF, ai sensi del decreto direttoriale n. 553922 del 28 ottobre 2022.