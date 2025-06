Sannio Consorzio Tutela Vini, quattro eventi per promuovere i prodotti del territorio

Il Sannio Consorzio Tutela Vini annuncia un programma intenso e strategico di quattro appuntamenti che si terranno dal 16 al 18 giugno prossimo, volti a valorizzare il patrimonio vitivinicolo e culturale del Sannio. Gli eventi in calendario includono la terza edizione del Master della Falanghina del Sannio DOC, il Sannio Wine Experience tour, il Sannio Wine Rating e la giornata conclusiva della Sannio Academy.

“Si tratta di tre giorni intensi per la promozione e valorizzazione dei vini del Sannio”, ha dichiarato Libero Rillo, Presidente del Sannio Consorzio Tutela Vini.

Master della Falanghina del Sannio DOC

Lunedì 16 giugno, prenderà il via la terza edizione del Master della Falanghina del Sannio DOC, un evento di punta organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier. Questo master è riconosciuto come uno dei più importanti in Italia e si propone di contribuire a valorizzare la conoscenza e la diffusione del vitigno e del vino Falanghina del Sannio DOC, oltre a rafforzare la professione del Sommelier. L’obiettivo primario è creare una rete di professionisti della sommellerie che diventeranno ambasciatori della Falanghina del Sannio DOC in tutto il mondo.

In questa occasione, sarà inoltre consegnato il premio per il Miglior Sommelier della Falanghina del Sannio DOC. “Vogliamo celebrare e far comprendere la straordinaria complessità di un vitigno, il suo territorio e il suo vino. In un momento in cui il suo valore viene colto persino in California, spetta ai nostri sommelier il compito di trasformare questo tesoro nascosto in un’eccellenza riconosciuta e amata”, ha commentato Sandro Camilli, Presidente dell’Associazione Italiana Sommelier.

Sannio Wine Experience Tour: un viaggio sensoriale nel cuore del Sannio

Dal 16 al 18 giugno, otto giornalisti di settore, esperti di wine&food e turismo enogastronomico, saranno nel Sannio per partecipare al Sannio Wine Experience tour. Questa esperienza è stata ideata per consentire loro di immergersi nelle bellezze paesaggistiche e architettoniche del Sannio beneventano. “Il Sannio Experience Wine tour, nato per promuovere vino e territorio, è un binomio che portiamo avanti da anni, perché crediamo che soltanto vivendo una terra con la sua storia e cultura materiale e immateriale sia possibile apprezzare anche i suoi vini”, ha spiegato Libero Rillo, presidente del Consorzio di Tutela Vini Sannio.

Sannio Academy: cultura e formazione per il territorio

Sempre lunedì 16 giugno, si terrà anche la giornata conclusiva primo semestre 2025 della Sannio Academy, con la consegna degli attestati agli oltre 80 partecipanti dei 10 incontri che si sono svolti a Benevento, Castelvenere e Sant’Agata de’ Goti. La Sannio Academy è un progetto formativo e culturale del Consorzio con l’obiettivo di valorizzare la storia e la cultura del territorio, del paesaggio e delle produzioni vitivinicole locali.

Pasquale Carlo, responsabile di progetto, ha definito la Sannio Academy un “hub di formazione e promozione culturale delle risorse agroalimentari e turistiche”. Attraverso un programma didattico dedicato a wine lovers, esperti e operatori del settore, sia italiani che internazionali, la Sannio Academy ha permesso di approfondire le conoscenze sul vino e sulla cultura enogastronomica ed enoturistica del Sannio.

Sannio Wine Rating

Martedì 18 giugno è in programma il Sannio Rating, un appuntamento annuale importante, organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Enologi, sezione Campania. Questo evento rappresenta uno strumento di analisi tecnica sulle varie denominazioni e una valutazione delle specificità legate alle diverse annate di produzione. L’obiettivo principale è costruire una banca dati storica sulle caratteristiche peculiari che determinano ogni annata di produzione e creare memoria storica dei vini a denominazione di origine del Sannio.

“La nostra associazione è fiera di collaborare con il Consorzio Tutela Vini del Sannio per valutare il rating dell’annata sui vini più rappresentativi dell’area: Falanghina del Sannio DOC e Aglianico del Taburno DOCG”, ha affermato Roberto Di Meo, Presidente dell’Assoenologi della Campania. La degustazione sarà condotta da dieci enologi professionisti, seguendo il metodo ufficialmente riconosciuto a livello nazionale e internazionale su campioni rigorosamente anonimizzati.

Questi quattro appuntamenti sottolineano l’impegno costante del Sannio Consorzio Tutela Vini nella promozione e valorizzazione dei suoi vini e del suo territorio, consolidando la sua posizione come polo di valorizzazione e promozione territoriale.