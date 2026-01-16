Sannio da Gustare diventa Rete soggetto: Giuseppe Mauro alla guida

Sarà Giuseppe Mauro, titolare dell’azienda Cunimap srl, il capofila della Rete d’impresa Sannio da Gustare che, dopo la positiva esperienza dello scorso anno, acquisisce personalità giuridica con la trasformazione in Rete soggetto.

A deciderlo sono state le otto aziende aderenti – Caseificio Miscano, Cillo, Cunimap, Euvitis 21, L’Arte dei Sapori, La Vinicola del Titerno, Settemisure, La Violetta – concessionarie del marchio “Sannio da Gustare”, di proprietà di Confindustria Benevento, riconosciuto alle imprese che producono nel Sannio con materie prime sannite (linea Gold) o italiane (linea Standard).

L’iniziativa raggruppa realtà che rappresentano l’eccellenza della produzione alimentare del Sannio e che hanno condiviso un progetto di sviluppo capace di superare i limiti delle piccole dimensioni, con l’obiettivo di ampliare il mercato di riferimento e affrontare le sfide della grande distribuzione.

“Credo fermamente nell’importanza dell’aggregazione e della cooperazione, valori che mi hanno convinto prima ad aderire al progetto e successivamente a coordinarlo, grazie alla fiducia concessami dai colleghi”, spiega Giuseppe Mauro. “Uniti nella Rete ‘Sannio da Gustare’ abbiamo sperimentato un modello organizzativo che ci ha consentito di affrontare insieme la sfida della grande distribuzione e dell’internazionalizzazione. Abbiamo inoltre condiviso ulteriori progetti ambiziosi che potranno offrire alle nostre realtà imprenditoriali una vetrina nello scenario nazionale e internazionale”.

La Rete d’impresa individua ogni anno un programma di attività da sviluppare nel rispetto degli obiettivi condivisi, favorendo la condivisione di esperienze e competenze tra i soggetti aderenti.

Il modello organizzativo della Rete d’impresa rappresenta un’opportunità concreta e una risposta operativa alle esigenze delle piccole e piccolissime realtà produttive, che possono ridurre i costi, migliorare la produttività e rafforzare la propria capacità di ingresso in nuovi mercati, ampliando il portafoglio clienti e i processi di innovazione.