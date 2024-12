Sannio da gustare, ieri l’evento finale. I vertici di Confindustria: Importante leva di promozione del territorio

Si è conclusa ieri mattina, con un evento finale a base di degustazioni di prodotti del paniere, l’esposizione del marchio di Confindustria Benevento “Sannio da Gustare” organizzata presso lo spazio Cobad al Centro Commerciale “Buonvento” per tutto il mese di novembre. Per il presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito il successo della manifestazione è dovuto “alla collaborazione delle imprese aderenti che credono nelle potenzialita’ dell’iniziativa i cui risultati lasciano intravedere prospettive future interessanti anche grazie ai progetti gia’ in cantiere. Una occasione per presentare i prodotti locali agli oltre 13 mila clienti a settimana che si recano presso l’ipermercato per i propri acquisti”.

“Siamo particolarmente soddisfatti dell’attenzione e della risposta dei clienti rispetto ai prodotti a Marchio – ha aggiunto il vice presidente di Confindustria Benevento Giuseppe Mauro, coordinatore del progetto -. Abbiamo riscontrato un interesse sempre crescente sulla valorizzazione della filiera locale e sulla tracciabilità dei prodotti realizzati nel Sannio con materie prime locali. Sono molte le aziende potenziali fruitrici del marchio intenzionate ad aderire al progetto e siamo convinti che “Sannio da Gustare” possa tramutarsi in una vera leva di promozione territoriale”.

Le aziende aderenti a “Sannio da Gustare” sono: Avicola Mauro, Cillo, Euvitis 21 Agricoltura Territorio e Sviluppo, Fabbriche Riunite Torrone di Benevento, L’Arte dei Sapori, La Vinicola del Titerno, La Violetta, Settemisure.

“Sannio da Gustare” è il marchio collettivo di Confindustria Benevento registrato nei 27 paesi UE e conferito ai prodotti in grado di rispettare il disciplinare che ne regola gli standard. Possono essere concessionari del marchio “Sannio da Gustare” solo prodotti realizzati nel Sannio con materie prime di provenienza sannita (linea GOLD) oppure Italiana (linea Standard). I prodotti a marchio sono contraddistinti da un bollino numerato a garanzia della qualità e del controllo della filiera. Oggi il Paniere conta 44 referenze di prodotti tutti e 8 aziende aderenti. Sannio da Gustare si è dotato di un Sito web strutturato in cui poter acquisire tutte le informazioni necessarie.