Sannio da Gustare, il marchio di Confindustria Benevento nello spazio Conad: degustazioni e show cooking

Il marchio di Confindustria Benevento “Sannio da Gustare” in esposizione nello spazio Conad al Centro Commerciale “Buonvento” per tutto il mese di novembre. L’iniziativa, prevede la predisposizione, nell’ipermercato, di un’area dedicata all’interno della quale oltre alla vendita sono previste degustazioni tematiche ogni sabato del mese di novembre e realizzazione di show cooking.

Si tratta di un progetto di marketing itinerante realizzato in collaborazione con il gruppo Pac 2000, la più grande cooperativa del consorzio Conad presente in cinque Regioni italiane con oltre 10 punti vendita che rappresenta il 37% dell’intero fatturato di “Conad Italia”.

“L’industria alimentare è tra le principali componenti dell’economia locale grazie ad una filiera agroalimentare molto sviluppata e diffusa in tutto il territorio. Per tradizione ed importanza essa rappresenta un elemento distintivo dell’intero sistema economico provinciale – spiega Giuseppe Mauro, vice presidente di Confindustria Benevento con delega all’alimentare -. Sannio Da Gustare nasce proprio allo scopo di valorizzare le produzioni locali. In questa fase stiamo portando avanti iniziative di promozione attraverso progetti specifici, quali la presenza in Fiere di settore, la promozione negli impermercati e la realizzazione di una piattaforma web dedicata. L’obiettivo è quello di favorire la riconoscibilità e la diffusione dei prodotti legati a marchio e quindi al territorio, sinonimo di qualità ed eccellenza. L’iniziativa è stata particolarmente apprezzata dalla Rete Pac 2000 che ne ha condiviso le potenzialità favorendo la presenza di spazi promozionali del progetto nei diversi Ipermercati d’Italia”.

“Sannio da Gustare” è il marchio collettivo di Confindustria Benevento registrato nei 27 paesi UE e conferito ai prodotti in grado di rispettare il disciplinare che ne regola gli standard. Possono essere concessionari del marchio “Sannio da Gustare” solo prodotti realizzati nel Sannio con materie prime di provenienza sannita (linea GOLD) oppure Italiana (linea STANDARD). I prodotti a marchio sono contraddistinti da un bollino numerato a garanzia della qualità e del controllo della filiera. Oggi il Paniere conta 44 referenze di prodotti tutti e 8 aziende aderenti.

Sannio da Gustare si è dotato di un sito web strutturato in cui poter acquisire tutte le informazioni necessarie. Le aziende aderenti al progetto sono: Avicola Mauro, Cillo, Euvitis 21 Agricoltura Territorio e Sviluppo, Fabbriche Riunite Torrone di Benevento, L’Arte dei Sapori, La Vinicola del Titerno, La Violetta, Settemisure e rappresentano quarantaquattro referenze di prodotti.