Sannio Europa, rassegna sul Mediterraneo antico: focus con Giovanni Brizzi sul potere a Roma

Continua la rassegna organizzata e promossa da Sannio Europa, società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la rete museale in collaborazione con il Demm dell’Unisannio, dal titolo “Passioni e Avventure del Mediterraneo Antico”. Venerdì 21 febbraio alle ore 11 nell teatro comunale “Vittorio Emmanuele” in Benevento, si parlerà del potere a Roma nello studio originale e innovativo di uno dei più grandi storici dell’antichità, Giovanni Brizzi. “Lungo tutto il suo percorso millenario – è la tesi di Brizzi -, la vicenda di Roma è accompagnata da un concetto particolarissimo e originale: quello espresso nel termine imperium. Questo vocabolo traduce il rapporto tra il potere nella sua accezione più alta e la sua responsabilità. A questo concetto sono costretti a rapportarsi tutti i grandi di Roma”. L’autore ne parlerà con Aglaia McClintock, docente dell’Unisannio e responsabile scientifico della rassegna. Il dibattito saà preceduto dai saluti del presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, e dell’Amministratore unico di Sannio Europa, Raffaele Del Vecchio.