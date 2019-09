Sannio Falanghina, francobollo celebrativo: sabato la presentazione a Guardia Sanframondi

Il francobollo celebrativo di Sannio Falanghina “Città europea del vino 2019” – il prestigioso riconoscimento assegnato da Recevin (European Network of Wine Cities), la rete delle 800 Città del Vino presenti in 11 Paesi europei – sarà emesso il 28 settembre dal Ministero dello Sviluppo economico. In occasione della presentazione ufficiale – in programma sabato, presso il Castello medievale di Guardia Sanframondi , alle ore 10.30 – interverranno il sottosegretario del Mise, Mirella Liuzzi, il presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosetta D’Amelio, il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, il sindaco di Guardia, Floriano Panza, il direttore di Poste italiane (filiale di Benevento), Danilo Casamassima, e l’assessore al Turismo Morena di Lonardo, coordinatore dell’iniziativa. Il francobollo – stampato in quarantacinque esemplari di foglio dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in rotocalcografia – riproduce il manifesto ufficiale della Capitale europea del Vino 2019, realizzato dall’artista sannita Mimmo Paladino. Completano la bozza, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria del valore “B”. Al termine dell’incontro, è previsto un brindisi con la Falanghina sannita, accompagnato dalle note del violoncello del maestro Erasmo Petringa.