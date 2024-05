Sannio Valley e Consulsat, alleanza per l’innovazione del territorio: ecco le prossime iniziative

Sannio Valley annuncia la firma di un partenariato strategico con Consulsat (del gruppo Consulservice, Provider del Centro-Sud).

Consulservice è uno dei principali Wireless Internet Service Provider (Wisp) in Italia, con autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni, fondata e guidata da Antonella Oliviero.

Consulsat è un operatore delle telecomunicazioni di prossimità fondato nel 2005 con l’obiettivo di eliminare il digital divide nelle aree interne della Campania, in particolare nelle province di Avellino e Benevento. L’azienda è impegnata a fornire connettività e servizi digitali a comunità che altrimenti avrebbero limitato accesso a tali risorse, contribuendo così allo sviluppo socio-economico delle zone meno servite della regione. Si rivolge a privati cittadini, enti, aziende e pubbliche amministrazioni. Oltre ai servizi di connettività, Consulsat offre servizi VoIP, hotspot e videosorveglianza sia privata che cittadina: servizi pensati per migliorare la qualità della vita e la sicurezza nelle aree interne della Campania, supportando una vasta gamma di esigenze tecnologiche e di comunicazione per diverse categorie di utenti.

“Questo partenariato – si legge in una nota – unisce l’esperienza e la visione innovativa di Consulsat con la missione di Sannio Valley nel promuovere lo sviluppo del territorio attraverso iniziative innovative e tecnologiche. In particolare, Consulsat fornirà supporto alle attività di Sannio Valley relative al progetto “Sannio Valley Magazine”, un’iniziativa volta a offrire contenuti informativi e approfondimenti su temi di rilevanza locale e globale”.

Il progetto “Sannio Valley Magazine” si propone di coinvolgere la comunità attraverso una serie di iniziative quali:

– la produzione di brevi video informativi, della durata massima di 5 minuti, da pubblicare sul canale YouTube di Sannio Valley.

– realizzazione di approfondimenti della durata massima di 15 minuti, con la partecipazione di ospiti di settore, che condivideranno le loro esperienze e redigeranno brevi articoli sui temi trattati.

– incentivare l’interazione del pubblico, invitandolo a commentare gli argomenti trattati e a contattare direttamente Sannio Valley per ulteriori approfondimenti.

Questo partenariato, nelle parole di Carlo Mazzone, presidente di Sannio Valley, riflette l’impegno congiunto nel favorire lo sviluppo socio-economico del territorio attraverso l’innovazione e la connettività. “Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine al professore Carlo Mazzone di Sannio Valley per questa interessante opportunità – dice Antonella Oliviero – Poter collaborare e fare rete con le altre aziende del territorio. rappresenta un passo significativo verso il nostro comune obiettivo: quello di unire le nostre forze, risorse e competenze per offrire soluzioni tecnologiche avanzate e accessibili a privati cittadini, enti, aziende e pubbliche amministrazioni. Questa sinergia ci permetterà di migliorare la qualità della vita e promuovere lo sviluppo socio-economico dei nostri territori”.