Sannio Valley e Lilis: partenariato per lo sviluppo della cultura digitale nel territorio

Un partenariato” per promuovere lo sviluppo del territorio sul versante della cultura digitale e del Software Libero”. E’ quello tra Sannio Valley e LILiS. Si tratta, si legge in una nota di Sannio Valley, di “un partenariato particolarmente strategico”. Llilis (Laboratorio per l’Informatica LIbera Sannita, “è infatti un’associazione culturale, costituitasi nel 2011 dall’impegno di un gruppo di attivisti campani appassionati di cultura, libertà e informatica, molto attiva sul territorio nell’ambito della promozione culturale digitale, cuore delle attività di Sannio Valley. Non ha scopi di lucro e si ripromette da sempre di favorire l’introduzione del “software libero” nella società, nella scuola e nella Pubblica amministrazione ritenendo che il sapere e l’accesso alle informazioni debbono essere liberi e alla portata di tutti”. Il “software libero”, prosegue la nota, “pone l’accento sulla libertà degli utenti. È come avere una ricetta che è possibile non solo vedere, ma anche usare, modificare, migliorare e condividere liberamente. Libero non significa necessariamente gratis, ma che dà il diritto di fare ciò che si vuole con un certo software, senza restrizioni. Infatti, le libertà fondamentali del software libero sono di usare un programma per qualsiasi scopo, di studiarlo e modificarlo, di condividerne copie modificate con altri”.

Lilis, attraverso il suo presidente Giancarlo De Gregorio, è membro di Ils (Italian Linux Society) ed è nel gruppo di organizzazione e coordinamento del Linux Day nazionale e di diverse altre iniziative quali, “Didattica aperta” e della Conferenza Nazionale sul Software Libero. Carlo Mazzone, presidente di Sannio Valley, si è detto molto orgoglioso di questa collaborazione affermando che essa rappresenta un elemento cardine delle attività dell’associazione da lui presieduta potendo ora contare sulla decennale esperienza di LILIS per consentire un innalzamento generale del livello di cultura digitale di quanti saranno coinvolti nelle attività delle due parti sottoscriventi l’accordo in oggetto.